Stuprò una 16enne 24enne di origine angolana condannato a nove anni

Un uomo di 24 anni di origine angolana è stato condannato a nove anni di carcere per aver violentato una ragazza di 16 anni. La violenza si è verificata in un luogo non specificato. La sentenza è stata emessa dopo il processo in tribunale. La condanna riguarda un episodio di violenza sessuale che si è verificato recentemente.

Condannato a 9 anni di reclusione un 24enne di origine angolana, riconosciuto colpevole della violenza sessuale ai danni di una sedicenne avvenuta nel maggio 2025 È la pena inflitta dal Tribunale di Vicenza a José Maria Atzori Ibarburo, 24 anni, cittadino italiano di origine angolana, riconosciuto colpevole della violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni. I fatti risalgono al 30 maggio 2025 e si erano verificati nell’area del park Fogazzaro e nell’ex carcere di San Biagio. La drammatica vicenda era stata ricostruita dalle indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Vicenza, dopo che la ragazza nell’immediatezza dei fatti aveva dato all’allarme ad alcuni passanti che l’avevano trovata piangente in strada. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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STUPRO' MINORENNE, CONDANNATO A 9 ANNI | 17/07/2026

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