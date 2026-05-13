Stuprò 16enne a Capodanno a Primavalle condannato Patrizio Ranieri | Vittima trattata come bambola di pezza

Un uomo è stato condannato a sei anni di reclusione per aver commesso uno stupro su una minorenne durante la notte di Capodanno in zona Primavalle. La vicenda ha avuto risonanza dopo che la ragazza, all’epoca 16enne, ha raccontato quanto accaduto, descrivendo la vittima come trattata come una bambola di pezza. La sentenza è stata emessa dopo il processo che ha portato alla condanna dell’imputato.

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