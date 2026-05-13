Stupro Capodanno condannato a 6 anni per aver violentato una 16enne

I giudici della corte d’Appello di Roma hanno condannato a sei anni di reclusione l’uomo accusato di aver violentato una ragazza di 16 anni durante i festeggiamenti di Capodanno nel 2020. La sentenza ha modificato la condanna stabilita in primo grado. La vicenda riguarda un episodio di violenza sessuale avvenuto durante la celebrazione di fine anno.

I giudici della terza sezione della corte d’Appello di Roma hanno riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato nel processo per la violenza sessuale subita da una ragazza di 16 anni durante la festa di Capodanno 2020. La pena è stata aumentata: dai 5 anni e mezzo iniziali si è.🔗 Leggi su Romatoday.it

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