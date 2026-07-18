Studenti in fila per 172 minuti di epica | come Nolan con Odissea ha riconquistato la Generazione Z per i classici greci

Gli studenti sono rimasti in fila per 172 minuti per vedere il film di Nolan ispirato a Omero. Il regista ha portato sul grande schermo uno dei poemi più antichi della letteratura, cercando di attirare la Generazione Z verso i classici greci. La pellicola ha coinvolto un pubblico giovane, in un momento in cui i social media dominano l’intrattenimento.

Un’impresa colossale, quella di Christopher Nolan, che non si limita a portare sul grande schermo uno dei poemi più antichi della storia, ma riesce nell’impresa apparentemente impossibile: riaccendere l’interesse per Omero in un’epoca dominata da Instagram e TikTok. E i numeri, tanto al botteghino quanto nelle librerie, parlano chiaro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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