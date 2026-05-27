Christopher Nolan sta affrontando critiche prima dell’uscita del suo nuovo film, “Odissea”. La rivista Greek City Times ha puntato il dito contro Hollywood, chiedendo più spazio per gli attori greci. La polemica si aggiunge alle dichiarazioni di Elon Musk, che ha accusato il film di non includere abbastanza attori di origine greca. La discussione riguarda il casting e la rappresentanza culturale nel cinema.

Odissea di Christopher Nolan è ancora al centro delle polemiche per il casting e continua a far discutere ancora prima della sua uscita: dopo gli attacchi di Elon Musk, Greek City Times critica Hollywood e chiede più spazio agli attori greci. La rotta verso Odissea di Christopher Nolan si fa sempre più agitata. Il film non è ancora arrivato in sala, ma il suo cast è già diventato (da tempo) terreno di scontro. Prima gli attacchi di Elon Musk contro alcune scelte del regista, ora la protesta del popolo greco che accusa Hollywood di aver lasciato ai margini proprio gli eredi culturali della storia raccontata. Il nodo fondamentale, questa volta, non riguarda solo chi interpreta Elena, Achille o gli altri personaggi del poema, ma una domanda più ampia: si può riportare al cinema l'Odissea senza dare spazio visibile agli attori greci? . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, dalla Grecia accuse a Nolan: “Dove sono gli attori greci? Non siamo spariti"

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LOdissea di Christopher Nolan: kolossal o americanata Reaction | barbiexanax

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