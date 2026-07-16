Ulisse che dice compunto a Penelope che “la nostra Età del Bronzo è alla fine”. Un uomo di tremilacinquecento anni fa consapevole di stare vivendo nell’epoca che sarà così nominata solo dai suoi posteri. Un concetto introdotto per la prima volta dal religioso francese Nicolas Mahudel e successivamente formalizzato nel 1836 dall’archeologo danese Christian Jürgensen Thomsen. È questa, forse, la cosa più indigeribile dell’ Odissea reinterpretata e mal digerita da Christopher Nolan. È come vedere i centurioni di Ben Hur con l’orologio al polso, o i legionari di Gladiator che consultano Google Maps prima della battaglia. È un anacronismo che non è solo storico, ma epistemologico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Odissea’ di Christopher Nolan: i classici non dovrebbero mai passare da Hollywood

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Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

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