In occasione del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, domani, 17 luglio, arriva su RaiPlay e, in seconda serata su Rai 3, Agostino, mio padre, nuovo episodio della docuserie I Ragazzi delle Scorte. Il documentario è dedicato ad Agostino Catalano, caposcorta del giudice Paolo Borsellino, morto il 19 luglio 1992 insieme al magistrato e ai cinque agenti della sua scorta nell’attentato mafioso di via D’Amelio. Il racconto ripercorre la vicenda umana e professionale di Catalano attraverso le testimonianze della figlia Rosalinda e di Salvatore Lo Presti, ancora oggi agente di scorta. Il documentario segue un itinerario nella città di Palermo che intreccia memoria familiare e memoria collettiva, restituendo il peso dell’eredità lasciata dagli uomini della scorta e il legame tra la città e chi ha scelto di servirla. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - “Agostino, mio padre”: su RaiPlay e Rai 3 il documentario dedicato ad Agostino Catalano, caposcorta di Paolo Borsellino

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