Domani si ricorda il 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992. Un’autobomba ha provocato la morte del giudice e di cinque agenti della scorta. La vicenda si arricchisce di un nuovo dettaglio: si parla di una settima vittima, la cui fine rimane ancora sconosciuta. Finora, nessuna conferma ufficiale sulla presenza di questa persona.

Roma, 17 luglio 2026 – Domani ricorre il 34esimo anniversario della strage di via D’Amelio. Il 19 luglio 1992 un’autobomba uccise il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina, appena 57 giorni dopo Capaci. Palermo li ricorderà con cerimonie e iniziative in via D’Amelio; alle 16.58, l’ora dell’esplosione, sarà osservato un minuto di silenzio. Al centro delle commemorazioni resta la richiesta di verità. Lucia Borsellino ha ricordato che la scomparsa dell’agenda rossa non può fermare la ricostruzione dei fatti. Il fratello Salvatore, 84 anni, continua la sua battaglia contro depistaggi e omissioni: “Dopo 34 anni non abbiamo ottenuto giustizia e verità”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Strage di via D’Amelio. “C’è una settima vittima. La sua fine è un mistero”

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Io sono Rita - La Settima Vittima di via D'Amelio - storia di uno strano suicidio

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