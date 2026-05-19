Strage di via D' Amelio il questore Grassi testimone al processo sui depistaggi

Il questore di Caserta, Andrea Grassi, è stato chiamato a testimoniare nel processo che riguarda i depistaggi sulle indagini relative alla strage di via D’Amelio, avvenuta molti anni fa e che portò alla morte del giudice Paolo Borsellino e di alcuni membri della sua scorta. L’udienza si è svolta a Caltanissetta, dove si stanno esaminando le responsabilità e le eventuali coperture che avrebbero potuto influenzare le indagini originali. Grassi ha reso noto quanto appreso in merito a quei fatti.

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