Strage di via D' Amelio il questore Grassi testimone al processo sui depistaggi
Il questore di Caserta, Andrea Grassi, è stato chiamato a testimoniare nel processo che riguarda i depistaggi sulle indagini relative alla strage di via D’Amelio, avvenuta molti anni fa e che portò alla morte del giudice Paolo Borsellino e di alcuni membri della sua scorta. L’udienza si è svolta a Caltanissetta, dove si stanno esaminando le responsabilità e le eventuali coperture che avrebbero potuto influenzare le indagini originali. Grassi ha reso noto quanto appreso in merito a quei fatti.
Il questore di Caserta Andrea Grassi testimone a Caltanissetta nel processo per i depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta."Vidi la borsa del giudice Paolo Borsellino poggiata sul divano dell'ufficio di Salvatore La. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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