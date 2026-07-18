Stop alle bevande energetiche ad alto contenuto di caffeina per gli under 16 in Inghilterra

Da ilfattoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo britannico ha annunciato che a partire dalla primavera 2027 sarà vietato vendere bevande energetiche con alto contenuto di caffeina ai minori di 16 anni. La misura fa parte di un piano più ampio volto a proteggere la salute dei giovani. La decisione sarà applicata in tutto il paese e riguarda le bevande commercializzate come energizzanti, con l’obiettivo di limitare il consumo tra i più giovani.

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. È questa la nuova misura annunciata dal governo britannico, che intende introdurre il divieto dalla primavera del 2027 nell’ambito di un piano più ampio dedicato alla tutela della salute dei minori. Il provvedimento, che dovrà ancora ottenere il via libera del Parlamento, impedirà la vendita ai ragazzi sotto i 16 anni delle bibite contenenti oltre 150 milligrammi di caffeina per litro. Le restrizioni interesseranno tutti i canali di distribuzione, dai punti vendita tradizionali ai distributori automatici, fino agli acquisti effettuati online. L’esecutivo motiva la scelta facendo riferimento sia ai dati sui consumi sia agli effetti che queste bevande possono avere sui più giovani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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