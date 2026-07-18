stop alle bevande energetiche ad alto contenuto di caffeina per gli under 16 in inghilterra

Notizia in breve

Il governo britannico ha annunciato che a partire dalla primavera 2027 sarà vietato vendere bevande energetiche con alto contenuto di caffeina ai minori di 16 anni. La misura fa parte di un piano più ampio volto a proteggere la salute dei giovani. La decisione sarà applicata in tutto il paese e riguarda le bevande commercializzate come energizzanti, con l’obiettivo di limitare il consumo tra i più giovani.