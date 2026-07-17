Il governo britannico ha annunciato un progetto di legge per vietare la vendita di bevande energetiche ad alta concentrazione di caffeina ai minori di 16 anni. La proposta riguarda i negozi e le attività di vendita online, con l’obiettivo di limitare l’accesso a queste bevande ai giovani. La misura sarà valutata nelle prossime settimane e potrebbe essere adottata entro l’anno. La proposta si applica a tutte le bevande con un contenuto di caffeina superiore a 150 milligrammi per litro.

Il governo laburista del Regno Unito ha proposto di vietare la vendita di bevande energetiche ad alta concentrazione di caffeina ai minori di 16 anni. L’obiettivo è prevenire problemi come le difficoltà del sonno, di concentrazione e l’ansia, oltre che contribuire a ridurre il consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri e contrastare l’obesità infantile. Con bevande energetiche ad alta concentrazione di caffeina si intende quelle che contengono più di 150 milligrammi di caffeina per litro, come per esempio la Red Bull, la Monster e la Prime; sono escluse Coca-Cola, caffè e tè. La legge riguarderebbe soltanto l’Inghilterra, anche se anche i governi locali di Irlanda del Nord, Scozia e Galles stanno valutando misure simili. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo britannico ha proposto di vietare la vendita di bevande energetiche ai minori di 16 anni in Inghilterra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UK proposes social media ban for kids under 16

Notizie e thread social correlati

L'annuncio del premier britannico Starmer: Governo vieterà uso dei social ai minori di 16 anniIl governo britannico ha annunciato che vieterà l’uso dei social media ai minori di 16 anni.

Anche il Regno Unito vuole vietare i social ai minori di 16 anniIl primo ministro del Regno Unito ha annunciato che i social media saranno vietati ai minori di 16 anni.

Temi più discussi: Cina contro la nazionalizzazione britannica di British Steel; Regno Unito, nuovo arresto per l'omicidio Widdecombe. La Polizia: Nulla indica un movente politico; Il governo britannico annuncia la nazionalizzazione di British Steel; Inglesi contro i calciatori dell'Argentina per lo striscione sulle Malvine, storia della guerra delle Falkland.

La questione della bandiera sulle Malvinas è sempre più uno scontro politico tra Inghilterra e Argentina: il governo britannico ha chiesto alla FIFA un'indagine sull'Argentina per aver violato la regola contro l'esposizione di simboli politici in campo. x.com

Mondiali: Londra alla Fifa, 'investigare sullo striscione delle Malvinas'(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Il governo britannico ha chiesto alla Fifa di aprire un'indagine dopo che i giocatori dell'Argentina hanno esposto uno striscione con la scritta Las Malvinas son Argentinas a ... msn.com

Inghilterra-Argentina, lo striscione sulle Malvinas ai Mondiali 2026 diventa un caso(AP Photo/Rebecca Blackwell) ‘Las Malvinas son Argentinas’ (‘Le Malvinas sono argentine’, ndr)’. Il testo ... msn.com