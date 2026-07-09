Con l’aumento delle temperature, si cercano alternative al classico espresso. Sono disponibili otto bevande fredde con caffeina, prive di zuccheri aggiunti, da provare in estate. Tra queste ci sono frappè, caffè aromatizzati e drink pronti, che offrono opzioni più fresche e dissetanti. Tuttavia, molte di queste bevande contengono elevate quantità di zuccheri aggiunti, differenziandosi dal semplice caffè freddo.

Quando le temperature salgono, anche il classico espresso può lasciare spazio a bevande più fresche e dissetanti. Non tutte, però, sono uguali: frappè, caffè aromatizzati e drink pronti spesso contengono quantità importanti di zuccheri aggiunti. Esistono invece diverse alternative che mantengono il gusto del caffè o di altre fonti naturali di caffeina senza appesantire l'apporto calorico. Ecco alcune delle più interessanti da provare durante l'estate. Il cold brew si prepara lasciando il caffè macinato in infusione in acqua fredda per molte ore, generalmente tra le 12 e le 18. Il risultato è una bevanda meno acida e più morbida rispetto al caffè tradizionale, da servire liscia o con ghiaccio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo espresso: 8 bevande fredde con caffeina (senza zuccheri aggiunti) da provare in estate

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