Stephen Bryen mette in guardia l’Europa | Una guerra con la Russia sarebbe catastrofica

Da it.insideover.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stephen Bryen, esperto di difesa con oltre 50 anni di esperienza negli Stati Uniti, avverte che una guerra tra Europa e Russia avrebbe conseguenze disastrose. La sua analisi si basa sulla possibile escalation militare e sui danni economici che ne deriverebbero. Bryen sottolinea i rischi di un conflitto diretto tra le due parti, evidenziando la gravità di una escalation militare in Europa. Nessuna dichiarazione o commento è stato fatto da altri soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stephen Bryen  è un esperto con oltre 50 anni di lavoro nell’ambito della Difesa degli Stati Uniti. Nella sua lunga carriera, è stato vice sottosegretario alla Difesa per la politica di sicurezza commerciale durante l’amministrazione Reagan e direttore della  Defense Technology Security Administration  (Dtsa) presso il Dipartimento della Difesa Usa. Nel settore privato, è stato presidente di Finmeccanica North America (oggi Leonardo) e di altre società di consulenza sulla difesa. Oggi cura una seguitissima pagina Substack ( Weapons and Strategy ) e scrive per alcune testate come  Asia Times. Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda... 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Russia.

stephen bryen mette in guardia l8217europa una guerra con la russia sarebbe catastrofica
© It.insideover.com - Stephen Bryen mette in guardia l’Europa: “Una guerra con la Russia sarebbe catastrofica”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Guerra Ucraina-Russia, l’Europa lavora a trattative sotterranee con Mosca. Accordo Usa-Russia sul tunnel del Bering, allarme ZaporizhzhiaLe forze militari continuano a condurre raid e blackout in Crimea, mentre l'Aiea segnala rischi per la sicurezza della centrale di Zaporizhzhia.

Leggi anche: La Russia sta conducendo una guerra ibrida (insieme alla Cina) contro Regno Unito ed Europa

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web