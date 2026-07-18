Stephen Bryen mette in guardia l’Europa | Una guerra con la Russia sarebbe catastrofica

Stephen Bryen, esperto di difesa con oltre 50 anni di esperienza negli Stati Uniti, avverte che una guerra tra Europa e Russia avrebbe conseguenze disastrose. La sua analisi si basa sulla possibile escalation militare e sui danni economici che ne deriverebbero. Bryen sottolinea i rischi di un conflitto diretto tra le due parti, evidenziando la gravità di una escalation militare in Europa. Nessuna dichiarazione o commento è stato fatto da altri soggetti coinvolti.

Stephen Bryen è un esperto con oltre 50 anni di lavoro nell’ambito della Difesa degli Stati Uniti. Nella sua lunga carriera, è stato vice sottosegretario alla Difesa per la politica di sicurezza commerciale durante l’amministrazione Reagan e direttore della Defense Technology Security Administration (Dtsa) presso il Dipartimento della Difesa Usa. Nel settore privato, è stato presidente di Finmeccanica North America (oggi Leonardo) e di altre società di consulenza sulla difesa. Oggi cura una seguitissima pagina Substack ( Weapons and Strategy ) e scrive per alcune testate come Asia Times. Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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