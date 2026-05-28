Secondo l’agenzia di spionaggio del Regno Unito, circa 500.000 soldati russi sono stati uccisi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel 2022. La Russia, insieme alla Cina, sta portando avanti una strategia di guerra ibrida contro il Regno Unito e l’Europa. Non ci sono dati ufficiali sulla totalità delle perdite o sugli obiettivi militari, ma le stime indicano un alto costo umano per le forze russe.

Secondo la più grande agenzia di spionaggio del Regno Unito, quasi 500.000 soldati russi sono stati uccisi da quando la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022. Le cifre sono state rivelate dalla direttrice del GCHQ, Anne Keast-Butler, nel suo discorso pubblico inaugurale, durante il quale ha illustrato le minacce che incombono sul Regno Unito e le misure che ritiene necessarie per contrastarle. Il capo dei servizi segreti ha avvertito che il Regno Unito si trova in un “momento cruciale”, con la Russia che “prende di mira incessantemente” le infrastrutture critiche in tutto il paese. Ha inoltre accusato il Cremlino di una serie di complotti di spionaggio sul suolo britannico e, più recentemente, di aver condotto una “guerra ibrida” non dichiarata contro il Regno Unito e altri paesi della NATO. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Russia sta conducendo una guerra ibrida (insieme alla Cina) contro Regno Unito ed Europa

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LA RUSSIA HA PERSO LA GUERRA

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