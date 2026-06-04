Guerra Ucraina-Russia l’Europa lavora a trattative sotterranee con Mosca Accordo Usa-Russia sul tunnel del Bering allarme Zaporizhzhia

Le forze militari continuano a condurre raid e blackout in Crimea, mentre l'Aiea segnala rischi per la sicurezza della centrale di Zaporizhzhia. Sul fronte diplomatico, l'Europa sta negoziando in segreto con Mosca, mentre Stati Uniti e Russia hanno raggiunto un accordo sul tunnel del Bering. La situazione resta complessa e in evoluzione, con movimenti paralleli tra azioni militari e trattative diplomatiche.

La guerra tra Ucraina e Russia si muove su due piani sempre più distanti e intrecciati. Da una parte il fronte militare, con i raid, i blackout, gli attacchi in Crimea e l’allarme dell’ Aiea sulla sicurezza della centrale di Zaporizhzhia. Dall’altra il fronte diplomatico, dove Francia, Germania e Regno Unito lavorano con Kiev a una possibile apertura di colloqui con Mosca, mentre tra Russia e Stati Uniti riemergono contatti economici e politici sempre più visibili. Al Forum economico di San Pietroburgo, Kirill Dmitriev annuncia un accordo per proseguire la progettazione di un tunnel nello Stretto di Bering, destinato a collegare Russia e Usa. Nello stesso giorno, però, Sergej Lavrov accusa Washington di non aver rispettato le intese sull’Ucraina raggiunte nel vertice in Alaska del Ferragosto 2025 tra Donald Trump e Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Guerra della Russia allUcraina e minaccia russa allEuropa. Limportanza del consenso

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