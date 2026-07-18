Stelle della Versilia passerella di auto d’epoca

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ecco uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate dedicati al motorismo storico. Oggi torna infatti " Stelle della Versilia " il concorso di eleganza riservato alle auto storiche concepite dal secondo dopoguerra fino agli anni Novanta, che porterà sulla Passeggiata alcune delle vetture più iconiche della storia dell’automobile, in una serata che unisce cultura, turismo, design e tradizione. L’evento, organizzato dall’Associazione New Roads col patrocinio del Comune, rappresenta un’importante occasione di valorizzazione della città nel cuore della stagione estiva, richiamando appassionati, collezionisti, famiglie e visitatori provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - "Stelle della Versilia", passerella di auto d’epoca
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