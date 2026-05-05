Coppa della Perugina Rombano i motori Auto d’epoca cioccolato e tradizione

La Coppa della Perugina sta per prendere il via, con auto d’epoca che si preparano a sfilare lungo il percorso. L’evento richiama appassionati da diverse parti del mondo, attirando visitatori e concorrenti che vogliono immergersi nella tradizione delle corse storiche. Durante la manifestazione, sarà possibile degustare cioccolato, elemento simbolo della regione, mentre le vetture si preparano a percorrere le tappe previste.

La Coppa della Perugina, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama nazionale e internazionale dei motori storici scalda i motori. Intanto sono stati illustrati tempi e modi della gara che andrà in pista da giovedì a domenica. "Siamo onorati come – dice l’assessore Pierluigi Vossi - di ospitare un’iniziativa di questo spessore che porterà a Perugia, peraltro, grandi campioni come Miki Biasion, e che racchiude al suo interno sport, cultura, turismo e tanto altro". Il presidente del Camep Ugo Amodeo e il vice presidente Camep Alessandro Stentella, organizzatori dell’evento in collaborazione con la Nestlè, titolare dello storico marchio Perugina, hanno anticipato che la rievocazione si articolerà in quattro giornate ricche di appuntamenti, tra panorami suggestivi e momenti di convivialità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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