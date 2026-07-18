Un appassionato ha convertito alcuni SSD SATA da 2,5 pollici in cartucce fisiche per i giochi di Steam. Le nuove cartucce sono dispositivi di memoria che riprendono il formato delle vecchie cartucce da console, ma contengono SSD invece di supporti ottici o cartucce tradizionali. La modifica permette di conservare i giochi acquistati in una forma fisica, utilizzando gli SSD come supporto di memorizzazione portatile.

Le vecchie cartucce potrebbero tornare anche su PC, ma in una forma molto diversa da quella conosciuta sulle console. Un appassionato ha trasformato alcuni comuni SSD SATA da 2,5 pollici in vere e proprie cartucce dedicate ai giochi acquistati su Steam. Il sistema consente di inserire l’unità in un’apposita base collegata al computer e avviare il titolo associato, ricreando l’esperienza immediata e materiale delle vecchie console. Non si tratta, però, di un nuovo prodotto realizzato da Valve o di un formato commerciale: è un progetto artigianale ideato dall’utente Jibril-sama e condiviso con la comunità PC. Come funzionano le cartucce SSD per Steam. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Steam: I giochi diventano cartucce SSD fisiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio alle Carte Regalo Fisiche su Steam: la Decisione Presa per Combattere le TruffeSteam ha deciso di smettere di produrre carte regalo fisiche per ridurre le truffe.

Scoperto un dettaglio segreto su Steam: la nuova Steam Machine potrebbe arrivare prima del previstoÈ stato rivelato che la nuova Steam Machine potrebbe essere lanciata prima rispetto a quanto annunciato.

Temi più discussi: Non avete ancora finito i giochi del backlog? Steam prepara già i saldi del 2027; Vecchi SSD trasformati in cartucce per giochi Steam; Il gioco del criceto seduttore è disponibile su Steam; Steam Summer Sale 2026: i migliori giochi sotto i 10 euro da non lasciarsi sfuggire.

I giochi invisibili di Steam: dal 22 Giugno al 30 Giugno reddit

Steam Machine: Unscientific Testing Guy esprime il proprio giudizio dopo aver testato oltre 60 giochiUn utente di Reddit ha trascorso più di una settimana a testare approfonditamente la Steam Machine di Valve, provando oltre 60 giochi appartenenti a una vasta gamma di generi. La sua valutazione detta ... notebookcheck.it

Vecchi SSD trasformati in cartucce per giochi SteamUn progetto Linux usa SSD SATA rimovibili come cartucce e avvia automaticamente i giochi Steam associati. msn.com