Addio alle Carte Regalo Fisiche su Steam | la Decisione Presa per Combattere le Truffe

Steam ha deciso di smettere di produrre carte regalo fisiche per ridurre le truffe. La piattaforma passerà interamente alle versioni digitali, eliminando le carte in negozio. La scelta mira a contrastare le frodi legate all’acquisto e alla rivendita di carte fisiche. La produzione di carte regalo tradizionali sarà interrotta, mentre le versioni digitali continueranno ad essere disponibili. La decisione entrerà in vigore a partire dalla prossima fase di aggiornamento.

Gli scaffali si svuotano piano, come una stagione che finisce senza clamore. Le carte regalo che abbiamo scelto all’ultimo minuto, tra il banco e la cassa, stanno per diventare un ricordo. Non è nostalgia tecnologica: è una scelta mirata, un taglio netto per chiudere la porta a troppe truffe. Ricordi quel “bip” in cassa, la bustina lucida, il codice da grattare? Ho regalato più di una gift card di Steam per compleanni e ricorrenze. Era un gesto semplice: paghi, consegni, fai felice qualcuno. Ma le cose semplici, nel digitale, spesso diventano bersagli facili. Le segnalazioni degli ultimi anni raccontano lo stesso schema. Una telefonata urgente. Un finto operatore. “Serve una ricarica immediata per sbloccare il servizio”. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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Steam non ristamperà più le carte regalo fisiche presso i rivenditori a causa dei truffatori. reddit

Valve interromperà la vendita delle carte regalo fisiche di Steam per contrastare le truffeA causa del crescente impiego in frodi informatiche e operazioni di riciclaggio, l'azienda ha deciso di fermare la distribuzione delle proprie carte prepagate presso i rivenditori fisici. multiplayer.it

Steam dice addio alle carte regalo fisiche: colpa dei truffatoriDa adesso in poi, non se ne produrranno più. Le scorte probabilmente dureranno ancora per qualche mese. msn.com