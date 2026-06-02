Il lancio della nuova Steam Machine potrebbe essere molto più vicino di quanto Valve abbia mai lasciato intendere pubblicamente. Una scoperta nei meandri del backend di Steam ha acceso l’entusiasmo della comunità e alimentato speculazioni concrete su una finestra di rilascio imminente per il dispositivo che punta a conquistare il salotto dei videogiocatori. Secondo quanto riportato da Gamerant, all’interno del codice della piattaforma Steam è apparso un cosiddetto “Welcome Tour” dedicato alla Steam Machine. Non si tratta di un dettaglio casuale: Valve ha una storia consolidata di inserire materiali preparatori nel backend della propria infrastruttura alcune settimane o mesi prima del lancio effettivo dei prodotti hardware. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Scoperto un dettaglio segreto su Steam: la nuova Steam Machine potrebbe arrivare prima del previsto

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