La Camera Penale di Lucca ha proclamato uno stato di agitazione, chiedendo misure urgenti per affrontare le criticità legate all’organico della giurisdizione di sorveglianza e all’istituto penitenziario locale. La richiesta mira a risolvere le problematiche legate alle condizioni di lavoro e alla gestione carceraria. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle azioni future o sulle tempistiche delle misure richieste.

La Camera Penale di Lucca ha proclamato lo stato di agitazione e chiede “l’adozione di misure urgenti e tempestive di contrasto alle gravi problematiche, sia in merito all’organico della giurisdizione di sorveglianza che all’ istituto penitenziario di Lucca “. In un durissimo documento firmato dal presidente, avvocato Marco Treggi, si sottolineano le tante criticità. In primis la carenza di organico dell’Ufficio di Sorveglianza di Pisa (competente anche su Lucca), “essendo rimasto operativo un solo magistrato di sorveglianza“. Questo “ridonda notevolmente sulla condizione psicologica dei detenuti che restano per mesi in attesa di risposta alle loro legittime istanze, comprese le richieste di colloquio con i Magistrati di Sorveglianza, di permesso, le istanze di liberazione anticipata e le richieste ex L. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Stato di agitazione“. L’alt della Camera Penale

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