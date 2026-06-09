Intercettazioni illecite e diritto di difesa sciopero della Camera Penale di Modena

Da modenatoday.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Camera Penale di Modena "Carl'Alberto Perroux" aderisce all'astensione dalle udienze penali proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane. La protesta si articolerà per i giorni 8, 9, 10, 11 e 12 giugno 2026.Il direttivo dell'associazione forense modenese ha spiegato i motivi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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