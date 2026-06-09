Intercettazioni illecite e diritto di difesa sciopero della Camera Penale di Modena

La Camera Penale di Modena "Carl'Alberto Perroux" aderisce all'astensione dalle udienze penali proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane. La protesta si articolerà per i giorni 8, 9, 10, 11 e 12 giugno 2026.Il direttivo dell'associazione forense modenese ha spiegato i motivi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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