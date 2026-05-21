Intercettazioni illegali in carcere la Camera penale chiama il Procuratore generale e proclama lo stato di agitazione
La Camera penale ha annunciato uno stato di agitazione e ha richiesto un incontro con il Procuratore generale dopo aver denunciato intercettazioni considerate illegali nel carcere di Perugia. La protesta nasce dalla rivelazione dell’avvocato Alessandro Cannevale, già magistrato, che ha parlato di conversazioni intercettate tra avvocati e detenuti. La questione riguarda l’indagine che coinvolge la professionista Daniela Paccoi, con Cannevale che ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Verità.
La “bomba” è stata lanciata dall’avvocato Alessandro Cannevale, già magistrato, in merito all’indagine che coinvolge la professionista Daniela Paccoi, del foro di Perugia, in una intervista al quotidiano La Verità: “Nel carcere di Perugia avvocati e detenuti sono stati intercettati durante i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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