Stalking online a vip e cardinali arrestato dipendente del ministero della Difesa | fra loro anche Selvaggia Lucarelli

Un dipendente del ministero della Difesa è stato arrestato con l’accusa di aver perseguitato online figure pubbliche, tra cui una giornalista, un influencer, un conduttore televisivo e un giornalista Rai. Le vittime ricevevano messaggi minacciosi e contenuti molesti tramite social media e piattaforme digitali. Tra gli obiettivi anche persone legate alla sua università e figure religiose. L’indagato avrebbe utilizzato account falsi per i suoi atti persecutori.

Dalla sua vecchia università a Selvaggia Lucarelli, il compagno Lorenzo Biagiarelli e il giornalista Rai Leonardo Metalli: il cyber stalking dell'informatico del ministero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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