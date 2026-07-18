Un uomo è stato arrestato a Roma per aver creato falsi blog con contenuti diffamatori rivolti a vip e figure religiose. Tra le vittime ci sono un giornalista, un noto food blogger, un conduttore radiofonico e alcuni professori universitari. Le pagine online contenevano accuse e commenti offensivi, e l’indagine ha portato alla sua cattura. L’uomo avrebbe agito attraverso account falsi e messaggi mirati.

Cardinali e professori della Lumsa, Selvaggia Lucarelli e il suo compagno, il food blogger Lorenzo Biagiarelli, il giornalista Rai, Leonardo Metalli. Sono da anni le vittime di un attività denigratoria architettata da Giuseppe Macario, 46 anni, un dipendente (ora sospeso) del ministero della Difesa, attraverso pagine web e blog creati ad hoc per diffondere notizie diffamatorie. È l’accusa mossa al 46enne - un informatico di talento ed ex alunno dell’università- ora gli arresti domiciliari per cyber stalking e diffamazione. A chiedere e ottenere il provvedimento il pm Nadia Plastina, che nella richiesta di arresto sottolinea come... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, arrestato il cyber stalker di vip e cardinali: creava falsi blog diffamatori, tra le vittime Selvaggia Lucarelli e Metalli

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