Gf Vip Selvaggia Lucarelli | Adriana Volpe la comodina della casa

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 8 maggio, Adriana Volpe è stata posta di fronte a una discussione accesa. La conduttrice è stata invitata a sedersi sulla cosiddetta “poltrona che scotta” per affrontare uno dei temi più discussi della settimana. Selvaggia Lucarelli ha commentato la presenza di Volpe in casa, definendola “la comodina della casa” in un commento pubblicato sui social.

(Adnkronos) – Adriana Volpe sotto accusa al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata in onda oggi, venerdì 8 maggio, alla concorrente è stato chiesto di accomodarsi sulla 'poltrona che scotta' per affrontare uno dei temi più caldi della settimana. Volpe, infatti, è stata accusata di essere poco spontanea e di nascondersi spesso dietro ad. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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