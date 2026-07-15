Il governo ha subito una sconfitta sulle preferenze, con 30 voti contrari su circa 210 favorevoli. Questa sconfitta non viene considerata un incidente, ma un segnale di resistenza da parte di chi desidera mantenere il potere. Le preferenze sono state solo un ostacolo in un problema più ampio, che riguarda il consenso all’interno della maggioranza. La questione si inserisce in un contesto di tensione politica e di divisioni interne.

Trenta franchi tiratori su una maggioranza possibile di 210 sono troppi per chiamarlo un incidente, e le preferenze sono state solo la pietra d’inciampo di un problema a monte. Anche perché l’accordo trovato nel centrodestra salvava la capra (della Meloni ) e i cavoli (di Forza Italia e Lega ) - così piccoli da eleggere praticamente solo capilista - e quindi politico e non tecnico è il voto “segreto” arrivato con ogni probabilità da parte dei deputati di Lega o Forza Italia. Inutile dire che la premier esce male dalla giornata di ieri, e non solo per lo smacco subito coram populo, ma perché da politica navigata avrà compreso il messaggio in bottiglia: una fetta della sua maggioranza non vuole forzature e non accetta una legge elettorale che con un Vannacci così in spolvero rischia di far perdere il centrodestra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Governo battuto sulle preferenze, è il messaggio di chi non vuole perdere il potere

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