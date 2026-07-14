Legge elettorale governo battuto per un voto sulle preferenze I cori in aula | A casa La Russa | Al Senato non c’è voto segreto – La diretta

Il governo ha subito una sconfitta di misura in aula, con un solo voto di scarto, sulla questione delle preferenze nella legge elettorale. Durante la seduta, alcuni presenti hanno intonato cori contro il governo. Il presidente del Senato ha precisato che al Senato non si applica il voto segreto. L’emendamento sulle preferenze, sostenuto personalmente dal premier, è stato respinto dopo il voto.

Un solo voto è bastato per far saltare l’emendamento sulle preferenze, il progetto su cui Giorgia Meloni si era esposta personalmente, tanto da sfidare le opposizioni a contarsi senza il voto segreto. Il tabellone di Montecitorio ha certificato la sconfitta con 188 no contro 187 sì, in un’Aula piena come raramente capita, con ministri e deputati corsi di corsa dal Consiglio dei ministri proprio per partecipare alla votazione. Nei capannelli si parla di una trentina di voti mancanti, e la caccia ai franchi tiratori è partita subito. A caldo la premier ha commentato con amarezza: «Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude», rivendicando il tentativo di «reintrodurre le preferenze dopo più di 30 anni di liste bloccate», pur ammettendo che siano mancati anche «diversi voti» dal centrodestra. 🔗 Leggi su Open.online

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