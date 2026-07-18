sta per arrivare la nona edizione del saturnia film festival

Notizia in breve

La nona edizione del Saturnia Film Festival si terrà tra pochi giorni. La manifestazione, dedicata al cinema emergente, coinvolge vari spazi della località e prevede proiezioni di film, incontri e premi. Le iscrizioni sono state chiuse e sono state selezionate le opere che parteciperanno alla rassegna. La kermesse si svolge su più giorni, con eventi programmati nelle strutture locali.