Sta per arrivare la nona edizione del Saturnia Film Festival

Da nerdpool.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nona edizione del Saturnia Film Festival si terrà tra pochi giorni. La manifestazione, dedicata al cinema emergente, coinvolge vari spazi della località e prevede proiezioni di film, incontri e premi. Le iscrizioni sono state chiuse e sono state selezionate le opere che parteciperanno alla rassegna. La kermesse si svolge su più giorni, con eventi programmati nelle strutture locali.

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Tutto pronto per la nona edizione del Saturnia Film Festival, manifestazione dedicata al cinema emergente promossa dall’associazione culturale  ARADIA PRODUCTIONS, con la presidenza di  Antonella Santarelli  e la direzione artistica del regista  Alessandro Grande, in programma da  giovedì   30 luglio a domenica 2 agosto 2026  con speciale pre-apertura venerdì 24 luglio.    Il Saturnia Film Festival torna a portare il cinema nei luoghi più suggestivi della Maremma toscana, con un programma che intreccia proiezioni, incontri ed eventi speciali. Da San Martino sul Fiora a Saturnia, passando per Montemerano fino alle Terme di Saturnia, il festival conferma la propria natura itinerante, affiancando al Concorso Lungometraggi e al Concorso Cortometraggi una serie di appuntamenti che coinvolgeranno l’intero territorio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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