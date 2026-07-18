Sta per arrivare la nona edizione del Saturnia Film Festival
La nona edizione del Saturnia Film Festival si terrà tra pochi giorni. La manifestazione, dedicata al cinema emergente, coinvolge vari spazi della località e prevede proiezioni di film, incontri e premi. Le iscrizioni sono state chiuse e sono state selezionate le opere che parteciperanno alla rassegna. La kermesse si svolge su più giorni, con eventi programmati nelle strutture locali.
Tutto pronto per la nona edizione del Saturnia Film Festival, manifestazione dedicata al cinema emergente promossa dall’associazione culturale ARADIA PRODUCTIONS, con la presidenza di Antonella Santarelli e la direzione artistica del regista Alessandro Grande, in programma da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto 2026 con speciale pre-apertura venerdì 24 luglio. Il Saturnia Film Festival torna a portare il cinema nei luoghi più suggestivi della Maremma toscana, con un programma che intreccia proiezioni, incontri ed eventi speciali. Da San Martino sul Fiora a Saturnia, passando per Montemerano fino alle Terme di Saturnia, il festival conferma la propria natura itinerante, affiancando al Concorso Lungometraggi e al Concorso Cortometraggi una serie di appuntamenti che coinvolgeranno l’intero territorio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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