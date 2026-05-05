Believe Film Festival 2026 | al via le iscrizioni per la nona edizione tra talento emergente e la nuova partnership con Rai Cinema

Dal 3 maggio 2026 è aperto il bando per la nona edizione del Believe Film Festival, un concorso cinematografico italiano dedicato a giovani filmmaker e troupe tra i 14 e i 24 anni. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno e vede una nuova partnership con Rai Cinema, che si aggiunge alle collaborazioni già in atto. L’evento si rivolge a giovani talenti emergenti nel settore del cinema.

Si riaccendono i riflettori sul cinema del futuro. Dal 3 maggio 2026 è ufficialmente aperto il bando per la nona edizione del Believe Film Festival, il primo concorso cinematografico in Italia interamente dedicato a filmmaker e troupe di età compresa tra i 14 e i 24 anni. Sotto la direzione di Francesco Da Re e il coordinamento di Davide Mogna, il festival organizzato dall’Associazione Believe APS prosegue la sua missione di “Festa del Cinema Giovane”. Non si tratta solo di una competizione, ma di un’esperienza formativa che trasforma Verona in un hub creativo fatto di workshop, masterclass e networking. Quest’anno, per la prima volta, le matinée dedicate alle scuole saranno aperte agli istituti provenienti da tutta Italia, ampliando ulteriormente il respiro nazionale dell’evento.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Believe Film Festival 2026: al via le iscrizioni per la nona edizione, tra talento emergente e la nuova partnership con Rai Cinema Notizie correlate Borgo Talent 2026, al via alle iscrizioni della nona edizioneIeri sera, martedì 14 aprile, sui canali ufficiali del festival sono stati annunciati date, regolamento e novità della nona edizione del talent del... Sicani Cinema Experience, dal 16 febbraio aperte le iscrizioni alla nuova edizioneCandidature online per le due sezioni dedicate ai cortometraggi mentre la rassegna prepara tre giorni di proiezioni, incontri e formazione tra San... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Believe Film Festival 2026: a Verona torna il Cinema dei giovani talenti; Believe Film Festival 2026, a Verona il cinema dei giovanissimi torna protagonista; Believe Film Festival: al via il bando per giovani registi a Verona; Believe Film Festival: a Verona i giovani cineasti. Believe Film Festival: a Verona i giovani cineastiSi apre il bando per il Believe Film Festival, dedicato a cortometraggi realizzati da autori tra i 14 e i 24 anni. lavocedivenezia.it Believe Film Festival: al via il bando per giovani registi a VeronaCiak, si gira con il Believe Film Festival 2026 che cerca i nuovi talenti del cinema italiano: bando aperto per giovani registi ... veronaoggi.it BELIEVE FILM FESTIVAL: AL VIA IL BANDO PER GIOVANI REGISTI A VERONA https://www.veronaoggi.it/verona/believe-film-festival-bando-giovani-registi-verona-4-maggio-2026/ #verona #veronaoggi - facebook.com facebook