Venerdì 29 maggio si apre la nona edizione del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo. La manifestazione coinvolge oltre 200 musicisti, tra artisti affermati, vincitori di concorsi internazionali e giovani talenti provenienti da Conservatori italiani e Accademie estere. Sono previsti 66 eventi, tra concerti di lirica, musica cameristica, sacra, antica, jazz, tango, crossover, spettacoli e concorsi musicali.

Oltre 200 musicisti coinvolti, tra artisti affermati, vincitori di concorsi internazionali e giovani talenti provenienti dai Conservatori italiani e dalle Accademie estere, 66 appuntamenti tra concerti di lirica, cameristica, sacra, antica, jazz, tango, crossover, spettacoli e concorsi musicali. È tutto pronto per la nona edizione di Onde musicali sul Lago d’Iseo, il festival organizzato dall’Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con Visit Lake Iseo, che dal 2017 anima nei mesi estivi (ma non solo) i luoghi più suggestivi delle due sponde del Sebino, nelle provincie di Bergamo e Brescia. Dal 29 maggio al 5 settembre, per oltre tre mesi si terranno concerti di lirica, cameristica, sacra, antica, jazz, tango e crossover, ma anche spettacoli e concorsi musicali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al via venerdì 29 maggio la nona edizione del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ep. 544, 8 maggio. Gli Eventi della Settimana EriBi, Le Biblioteche hanno Paura, Meteo del Weekend

Notizie e thread social correlati

Onde musicali sul Sebino: 200 artisti e 66 appuntamenti sul lagoQuest’estate sul Lago di Iseo si svolgeranno oltre 60 concerti, coinvolgendo circa 200 artisti in diverse location lungo le rive e a bordo di una...

Il Lago Ceresio punta sul turismo esperienziale: protagonista al Festival dei Laghi Europei di IseoAl Festival dei Laghi Europei di Iseo, il Lago Ceresio ha annunciato un focus crescente sul turismo esperienziale, con particolare attenzione a...

Argomenti più discussi: Onde musicali sul Lago d’Iseo – al via il 29 maggio la nona edizione del festival; Concerti sul lago d’Iseo: il Festival Onde Musicali celebra la bellezza del Sebino; Giro di Boa per i CNU Primaverili 2026: assegnati i Titoli Nazionali Universitari nel Tennistavolo e Tiro a Volo; Quando meno diventa più: venerdì 29 maggio a Villa Convento la presentazione del libro di Davide Minerva.

Al via venerdì 29 maggio la nona edizione del festival Onde musicali sul Lago d’IseoOltre 200 musicisti coinvolti , tra artisti affermati giovani talenti provenienti dai Conservatori italiani e dalle Accademie estere, per 66 appuntamenti tra concerti di lirica, cameristica, sacra, an ... ilgiorno.it

Crescere oltre: esclusiva Giappone e Corea del Sud?Dalle 10:00 di mercoledì 29 aprile 2026, alle 20:00 di martedì 5 maggio 2026 (ora locale) reddit