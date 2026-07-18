Spunta la bestemmia di J-Ax a Sanremo | ecco cosa ha detto e perché ha bestemmiato al microfono
Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, un artista ha pronunciato una bestemmia al microfono, attirando l’attenzione. Dopo l’incidente, l’artista ha spiegato il motivo dello scivolone, che si è verificato in un momento di tensione. La frase è stata catturata dalle telecamere e dai microfoni presenti, generando commenti sui social e nell’ambiente musicale.
J-Ax racconta lo scivolone avvenuto davanti a telecamere e microfoni dopo una conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, spiegando il contesto della discussa espressione. Leggi anche: J-Ax lascia tutti senza parole: la bestemmia a Sanremo e la penale milionaria con Fedez, il racconto senza filtri A diversi mesi dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, un episodio passato quasi inosservato è tornato improvvisamente al centro dell’attenzione. Il protagonista della vicenda è J-Ax, che ha raccontato pubblicamente di aver pronunciato un’espressione offensiva davanti a telecamere e microfoni. Il momento sarebbe avvenuto dopo una conferenza stampa, durante una conversazione particolarmente accesa riguardante politica, governo e schieramenti ideologici. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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