Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, un artista ha pronunciato una bestemmia al microfono, attirando l’attenzione. Dopo l’incidente, l’artista ha spiegato il motivo dello scivolone, che si è verificato in un momento di tensione. La frase è stata catturata dalle telecamere e dai microfoni presenti, generando commenti sui social e nell’ambiente musicale.

J-Ax racconta lo scivolone avvenuto davanti a telecamere e microfoni dopo una conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, spiegando il contesto della discussa espressione. Leggi anche: J-Ax lascia tutti senza parole: la bestemmia a Sanremo e la penale milionaria con Fedez, il racconto senza filtri A diversi mesi dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, un episodio passato quasi inosservato è tornato improvvisamente al centro dell’attenzione. Il protagonista della vicenda è J-Ax, che ha raccontato pubblicamente di aver pronunciato un’espressione offensiva davanti a telecamere e microfoni. Il momento sarebbe avvenuto dopo una conferenza stampa, durante una conversazione particolarmente accesa riguardante politica, governo e schieramenti ideologici. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Spunta la bestemmia di J-Ax a Sanremo: ecco cosa ha detto e perché ha bestemmiato al microfono

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SANREMO 2026 - I POLITICI CANANO: PER SEMPRE SI' DI SAL DA VINCI

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