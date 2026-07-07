J-Ax fa una confessione su Sanremo 2026 | Ho bestemmiato in conferenza stampa

Durante una conferenza stampa, il rapper ha pronunciato una bestemmia, rischiando la squalifica. L’episodio si è verificato durante la sua ultima partecipazione a Sanremo. In un podcast, ha raccontato di aver commesso l’errore e di aver temuto conseguenze legali o disciplinari per quella frase. La confessione è avvenuta in un contesto informale, lontano dal palco ufficiale del festival.

A Sanremo 2026 J-Ax ha rischiato la squalifica, il rapper ha bestemmiato in conferenza stampa. Ospite di Gianluca Gazzoli nel podcast Passa Dal BSMT J-Ax ha raccontato un aneddoto che riguarda la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, avrebbero potuto squalificarlo. Cosa è successo? Questo è ciò che ha svelato: “Adesso dico una cosa che non ho mai detto prima. Io a Sanremo ho bestemmiato, è accaduto in conferenza stampa”. Il rapper ha aggiunto: “A un certo punto salta su una che scrive su un giornale di destra, di quelli pesanti. Questa si alza e mi dice, ‘ma lei è consapevole che porta sul palco l’élite culturale della sinistra?’. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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