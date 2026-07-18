spruzza spray durante lite panico sul bus

Durante un’altercazione, qualcuno ha spruzzato uno spray sul bus di linea numero 207, costringendo l’autista a fermarsi davanti alla pensilina di piazza San Marco nel tardo pomeriggio. L’episodio ha generato panico tra i passeggeri, che sono stati fatti scendere dall’autobus. La corsa è ripresa solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Una corsa dell’autobus di linea numero 207 (in direzione Agliana) che improvvisamente deve arrestarsi davanti alla pensilina di piazza San Marco, nel tardo pomeriggio di ieri, all’ora dell’aperitivo, per intedersi per far scendere i passeggeri. Con via Vittorio Veneto sbarrata in entrambi i sensi di marcia dalle forze dell’ordine sul posto dopo la richiesta d’intervento. Il motivo sarebbe questo, stando alle prime ricostruzioni: un diverbio acceso che di colpo sfocia in urla e in una lite furibonda tra due giovani ragazze. Fino che una delle due non estrae dalla borsa lo spray al peperoncino per puntarlo addosso all’altra. Momenti di tensione a bordo che costringono l’autista del mezzo ad arrestare la corsa del bus, visto che nel frattempo l’aria all’interno si è fatta irrespirabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Woman Sprays Pepper Spray on Bus… Instant Karma Hits Hard

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