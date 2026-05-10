Venerdì pomeriggio sull’autobus numero 23 si sono verificati momenti di tensione quando una donna, in stato di forte agitazione, ha spruzzato spray al peperoncino. La scena ha causato il panico tra i passeggeri, molti dei quali sono stati soccorsi e portati al pronto soccorso. La conducente dell’autobus è rimasta coinvolta nell’incidente e anche lei ha richiesto assistenza medica. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e fare i rilievi.

Panico e diverse persone finite al pronto soccorso, compresa la conducente, venerdì verso le 15 sull’autobus numero 23, per una donna che, in preda a un forte stato di agitazione, ha spruzzato spray al peperoncino a bordo. Da una prima ricostruzione, la donna è salita alla fermata di via XXVII aprile subito mostrando un carattere nervoso: imprecava volgarmente e si lamentava che la vettura era troppo piena. La conducente, giunti in piazza Indipendenza, l’avrebbe invitata a mantenere la calma e, al suo insistere, le avrebbe detto che se quella corsa era troppo piena poteva aspettare la successiva. Così, senza preavviso, la donna sarebbe scesa e una volta sulla porta si sarebbe voltata sparando lo spray contro l’autista e i passeggeri nelle vicinanze.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Momenti di panico sull’autobus: "Troppe persone a bordo". E spruzza spray al peperoncino

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