ancora spray urticante lo spruzza in discoteca dopo aver rubato la collanina

Una persona ha spruzzato spray urticante in una discoteca dopo aver sottratto una collana. La sicurezza integrata, la prevenzione e la collaborazione tra gestori e forze dell’ordine sono state fondamentali per gestire l’incidente.

Sicurezza integrata, prevenzione e collaborazione tempestiva tra gestori privati e forze dell’ordine. È questa la precisa formula collaudata che ha permesso di gestire e risolvere al meglio, senza alcuna ripercussione, un singolo episodio avvenuto all’interno del giardino di una nota discoteca cittadina, dove era in corso una regolare serata estiva all’aperto. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, un giovane è stato privato della propria collanina. Il responsabile, nel tentativo di assicurarsi la fuga, ha spruzzato dello spray urticante dopo aver affidato la refurtiva a un complice, allontanatosi poco prima dal locale. Grazie alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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SPRUZZA SPRAY AL PEPERONCINO AL FISHMARKET: DENUNCIATO UN 22ENNE | 26/01/2026

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