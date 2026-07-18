Splendido Pogacar | trionfo in solitaria a Le Markstein e maglia gialla consolidata
Tadej Pogacar ha vinto in solitaria la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, una frazione di 155 chilometri da Mulhouse a Le Markstein. Con questa vittoria, ha consolidato la maglia gialla. La squadra UAE Emirates-XRG ha ottenuto una doppietta, con Isaac Del Toro che si è piazzato secondo e Paul Seixas terzo.
Tadej Pogacar vince la quattordicesima tappa del Tour de France 2026: frazione di 155 chilometri da Mulhouse a Le Markstein. Ancora una doppietta per la UAE Emirates-XRG, con Isaac Del Toro che chiude in seconda posizione davanti a Paul Seixas terzo. Solo quarto Vingegaard, che perde altri 44’’ dallo sloveno. Pogacar attacca a 8 km dalla fine sul Col du Haag e va a conquistare in solitaria la sua quarta vittoria in questa Grande Boucle., Poker di Tadej Pogacar nel Tour de France 2026, sua anche la quattordicesima frazione. Il diluvio condiziona la primissima parte di gara a Mulhouse, ma allo sprint intermedio per i punti della classifica per la maglia verde il meteo inizia a sorridere. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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