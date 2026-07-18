Splendido Pogacar | trionfo in solitaria a Le Markstein e maglia gialla consolidata

Notizia in breve

Tadej Pogacar ha vinto in solitaria la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, una frazione di 155 chilometri da Mulhouse a Le Markstein. Con questa vittoria, ha consolidato la maglia gialla. La squadra UAE Emirates-XRG ha ottenuto una doppietta, con Isaac Del Toro che si è piazzato secondo e Paul Seixas terzo.