Durante la decima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha staccato tutti in solitaria, arrivando a Le Lioran con un vantaggio deciso. La sua performance è stata la terza vittoria nelle tappe di questa edizione. Pogacar ha mantenuto la maglia gialla, conquistata con un assolo. La tappa si è svolta nel giorno della festa nazionale in Francia, ma ha portato ancora una volta soddisfazioni alla Slovenia.

Giorno della festa nazionale in Francia, ma al Tour de France è sempre gioia per la Slovenia. Tadej Pogacar anche oggi decide di mettersi in proprio: decima tappa con arrivo in quel di Le Lioran e terza vittoria in questa Grande Boucle per il campione del mondo. Aumenta a dismisura il vantaggio in classifica generale: il primo gradino del podio di Parigi sembra già essere assicurato quando mancano ancora undici frazioni. Ha fatto molto fatica a partire la fuga nella prima fase di gara. Sono riusciti ad evadere una trentina di uomini Alex Baudin e Ben Healy (EF Education-EasyPost), Sergio Higuita, Simone Velasco e Harold Tejada (XDS Astana),... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France 2026, micidiale assolo di Tadej Pogacar: maglia gialla in solitaria a Le Lioran

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