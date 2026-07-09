Tadej Pogacar ha vinto in solitaria la sesta tappa del Tour de France, corsa tra Pau e Gavarnie-Gèdre, lunga 186,2 km. Con questa vittoria, si è ripreso la maglia gialla. Dopo aver già vinto una tappa lunedì a Les Angles, ha conquistato anche questa tappa in Francia.

GAVARNIE-GEDRE' (FRANCIA) - Tadej Pogacar concede il bis e, dopo il successo di lunedì a Les Angles, trionfa anche nella sesta tappa del Tour de France 2026, la Pau - Gavarnie-Gèdre di 186,2 km. Lo sloveno, in una delle frazioni più attese di questa edizione, attacca ai -42 km e, di prepotenza, si riprende anche la maglia gialla sbaragliando completamente la concorrenza. Crolla l'ormai ex leader della generale Torstein Traeen, che perde quasi 30' dal corridore della UAE Emirates. Jonas Vingegaard, invece, chiude secondo alle spalle di Pogacar, ma incamera un pesantissimo ritardo di 2'38" che sarà difficile da recuperare nel corso dei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pogacar vince in solitaria la 6^ tappa e si riprende la maglia gialla

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TADEJ POGACAR PRENDE IL VOLO

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