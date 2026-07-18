Il ristorante ‘Fuorionda’ nel porto di Marina ha riaperto dopo due anni di chiusura. La riapertura avviene in un momento in cui si attende l’esito di un’asta relativa alla gestione dell’attività. La notizia è stata comunicata in una settimana in cui si sono sollevate questioni sulle procedure concorsuali legate alla zona portuale.

di Gabriele Masiero Segni di rinascita al porto di Marina. Nella settimana in cui La Nazione ha acceso i riflettori sulle anomalie della procedura concorsuale, arriva però anche l’ottima notizia della riapertura, dopo due anni di stop, dello storico ristorante della marina. Su iniziativa di Namira sgr, la società proprietaria del fondo Pisa in progress proprietario delle aree edificabili, domani alle 19 è in programma la cerimonia di inaugurazione del locale. Namira, che è proprietaria dell’immobile, si legge in una nota, ha infatti "promosso e realizzato, con il supporto dell’advisor Marina Development Corporation, un intervento di ristrutturazione che ha consentito la riapertura di un punto di riferimento per il porto e per l’intera area". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spiragli per il porto. Namira riapre ‘Fuorionda‘. Attesa per l’esito dell’asta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, tornano le preferenze: attesa per l’esito del votoÈ tornata la possibilità di esprimere preferenze nelle elezioni grazie a una modifica alla legge elettorale.

Marina di Pietrasanta, trovato morto nel giardino dell’hotel: l’esito dell’autopsiaUn uomo è stato trovato senza vita nel giardino di un hotel a Marina di Pietrasanta.

Argomenti più discussi: Spiragli per il porto. Namira riapre ‘Fuorionda‘. Attesa per l’esito dell’asta; Ex Ilva, per l'indotto piccoli spiragli con il saldo delle fatture; Mps, oggi le valutazioni su Intesa Sanpaolo, spiragli per Bpm. Messina: L'offerta ha un buon premio; La crescita tra ombre e spiragli.

Spiragli per il porto. Namira riapre ‘Fuorionda‘. Attesa per l’esito dell’astaDomani il taglio del nastro al ristorante dopo due anni di chiusura. A gestirlo sarà Paolo Muzio, già attivo nel settore. Crediamo nella rinascita. lanazione.it