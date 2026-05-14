Marina di Pietrasanta trovato morto nel giardino dell’hotel | l’esito dell’autopsia

Un uomo è stato trovato senza vita nel giardino di un hotel a Marina di Pietrasanta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, è stato possibile solo constatarne il decesso. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia, i cui risultati non indicano la presenza di elementi riconducibili a un intervento di terzi. Le indagini continuano per chiarire le cause della morte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

E’ questo quanto riferito dal medico legale Stefano Pierotti che ha condotto l’autopsia sulla salma dell’uomo, autopsia disposta dal magistrato proprio per poter escludere in maniera quasi certa un’episodio violento come causa del decesso del 40enne. Il cadavere era stato scoperto alle prime ore della mattina dal personale dell’albergo nel quale l’uomo alloggiava insieme ai colleghi di una troupe impegnata nella realizzazione di un videoclip musicale. Dopo le indagini del personale del commissariato di Forte dei Marmi e Viareggio, e il lavoro dellapolizia scientifica la pista seguita si era indirizzata verso un gesto volontario, confermato dopo l’autopsia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Marina di Pietrasanta, trovato morto nel giardino dell’hotel: l’esito dell’autopsia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tecnico trovato morto in hotel a Marina di Pietrasanta: era in Versilia per girare un video musicaleLa trasferta di lavoro si trasforma in tragedia Doveva essere una trasferta di lavoro legata alla produzione di un video musicale, ma la mattina di... Videomaker trovato morto nel giardino dell’hotel: caduto dal balcone, indagini sulle causeMarina di Pietrasanta (Lucca), 11 maggio 2026 – La finestra della camera d’albergo al secondo piano ancora aperta. Temi più discussi: Marina di Pietrasanta, trovato un cadavere nel giardino dell'hotel Oceano di Focette; Marina di Pietrasanta, quarantenne trovato morto nel giardino di un albergo; 40enne trovato morto a Marina di Pietrasanta; Uomo di 40 anni trovato senza vita, il corpo nel cortile di un hotel in Versilia. Trentenne trovato morto nel cortile di un albergo a Marina di Pietrasanta x.com Marina di Pietrasanta, trovato morto nel giardino dell’hotel: l’esito dell’autopsiaNon sarebbero emersi elementi tali da poter ipotizzare l’intervento di terzi nella morte del quarantenne milanese trovato senza vita nel giardino dell’albergo Oceano a Focette la mattina di domenica 1 ... firenzepost.it Trovato morto nelle vicinanze dell’hotel Oceano a Marina di PietrasantaInutili i soccorsi poco prima delle 7 del mattino. Ignote le generalità dell'uomo, di circa 30 anni: non è escluso il gesto volontario ... luccaindiretta.it