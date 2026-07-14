È tornata la possibilità di esprimere preferenze nelle elezioni grazie a una modifica alla legge elettorale. Questa novità riporta la possibilità di scegliere singoli candidati invece di votare solo per liste complete. La misura riguarda le prossime consultazioni e potrebbe influenzare il voto degli elettori. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra gli osservatori politici, mentre l’esito delle elezioni si avvicina. La modifica entrerà in vigore con il voto successivo.

Tempo di lettura: 2 minuti Potrebbe essere una delle novità più significative degli ultimi anni sul fronte della legge elettorale. Dopo anni di liste bloccate e parlamentari scelti dai partiti, il Parlamento è chiamato a decidere se reintrodurre le preferenze anche per le elezioni politiche, come già avviene per le amministrative, le regionali e le europee. Un ritorno che, se approvato, consentirebbe agli elettori di indicare direttamente il candidato da eleggere, restituendo una quota di scelta oggi affidata alle segreterie dei partiti. L’occasione è rappresentata dall’ emendamento presentato da Fratelli d’Italia e condiviso dagli altri partiti della maggioranza, che sarà votato nel corso della seduta odierna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legge elettorale, tornano le preferenze: attesa per l’esito del voto

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