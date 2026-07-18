spenti in campania sette dispositivi autovelox

Notizia in breve

In Campania, sette dispositivi autovelox sono stati disattivati in seguito all'entrata in vigore della riforma sugli autovelox, promossa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La decisione riguarda dispositivi presenti sul territorio regionale che sono stati spenti in accordo con le nuove normative. La riforma ha modificato le modalità di utilizzo e di installazione di questi strumenti di controllo della velocità. La misura è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi specifici di ciascun spegnimento.