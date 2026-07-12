Autovelox spenti 850 dispositivi non omologati

In Italia, 850 autovelox non conformi saranno spenti in seguito a nuove regole. Il ministero dei Trasporti ha specificato che questi dispositivi devono ottenere un’omologazione per poter tornare in funzione. Attualmente, sono considerati non idonei e verranno disattivati fino a quando non rispettano i requisiti richiesti. Le norme mirano a garantire uniformità e sicurezza sulla rete stradale nazionale. Nessuna data precisa è stata comunicata sulla riattivazione dei dispositivi omologati.

Regole certe, omogenee per tutt’Italia, che nell’immediato comporteranno una tagliola per gli autovelox non più considerati idonei, che saranno spenti: sono 850 – indica il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – quelli che dovranno ottenere una omologazione per tornare attivi, 3.150 quelli regolarmente in funzione perchè già hanno tutti i requisiti. “Da una giungla di oltre 10.000 autovelox, spesso nascosti e a ripetizione, a 3.150 apparecchi regolari e conformi. Basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale“, commenta il ministro Matteo... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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