Un gruppo di persone ha aggredito un fedele durante un momento di preghiera in un tempio Sikh, sferrando coltellate al suo tempio e colpendo con calci e pugni. La violenza si è scatenata in un’area dedicata alla preghiera, con alcuni partecipanti che hanno cercato di bloccare l’assalto. Le forze dell’ordine sono intervenute subito per fermare l’aggressione e portare il ferito in ospedale.

Un pomeriggio di preghiera e di incontro si è trasformato in estrema violenza, in un luogo di culto. E solo il tempestivo interventi delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione potesse degenerare con conseguenze ben più gravi di quelle che si sono verificate ai danni di un cittadino di origine indiana, vittima di una vera e propria spedizione punitiva. È accaduto verso le 15 di domenica scorsa nel tempio Sikh di Novellara, dove un uomo è stato aggredito da un gruppo armato di coltello e di pesanti bracciali metallici. Un assalto fulmineo, pare nato da vecchi rancori familiari, che ha seminato il panico tra i presenti, con la situazione risulta dal provvidenziale arrivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spedizione punitiva in famiglia. Botte e coltellate al tempio Sikh

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