Cinque persone sono state denunciate dopo una spedizione punitiva avvenuta in un tempio Sikh a Novellara. Durante il pomeriggio, alcuni individui hanno fatto irruzione nel luogo di culto, scatenando un episodio di violenza. L’intervento rapido dei carabinieri della stazione locale ha impedito che la situazione peggiorasse. Nessun dettaglio su eventuali feriti o armi impiegate.

Novellara (Reggio Emilia), 17 luglio 2026 - Un pomeriggio di violenza in un luogo di culto e preghiera. Col tempestivo intervento dei carabinieri della locale stazione che ha evitato che la situazione potesse degenerare. E’ accaduto nel tempio Sikh di Novellara, dove domenica scorsa un uomo è stato aggredito da un gruppo armato di coltello e pesanti bracciali metallici. Un assalto fulmineo, pare nato da vecchi rancori familiari, che ha seminato il panico tra i presenti prima del provvidenziale arrivo dei carabinieri. Alla fine, con le accuse di lesioni personali aggravate dall’uso delle armi e da più persone riunite insieme, sono stati denunciati cinque indiani tra i 18 e i 50 anni residenti nel Reggiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spedizione punitiva al tempio Sikh di Novellara, cinque denunciati

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