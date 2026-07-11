Due uomini sono stati brutalmente picchiati e sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in strada, nel quartiere San Pio. L'aggressione si è verificata intorno alle 20 del 10 luglio, tra la strada e una sala biliardo, mentre passanti e bambini giocavano a pallone sotto i portici. La scena ha generato forte panico tra i presenti e i piccoli che si trovavano nelle vicinanze.

Un'aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Una spedizione punitiva avvenuta intorno alle 20 del 10 luglio avvenuta tra la strada e una sala biliardo tra passanti e numerosi bambini che giocavano a pallone sotto i portici. Gli autori dell'aggressione - stando alla ricostruzione dei fatti ancora tutta da definire - sarebbero arrivati sul posto a bordo di due auto e poi avrebbero esploso alcuni colpi di pistola: due uomini che si trovavano nella sala giochi sarebbero stati picchiati brutalmente con le stecche da biliardo: uno di loro sarebbe poi fuggito. Poco dopo sul posto numerose pattuglie della polizia: il movente è da ricostruire e al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere dell'intero quartiere. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, spedizione punitiva al rione San Pio: due uomini picchiati brutalmente, spari in strada. Terrore tra i bimbi che giocavano

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