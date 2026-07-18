spazio pubblico ma privato

Una discussione si è svolta su come lo spazio pubblico possa avere caratteristiche private. La destra sostiene che la politica preferisce ignorare la cultura, mentre la sinistra viene descritta come capace di integrare cultura e politica in modo più diretto. La conversazione si concentra sulla relazione tra scelte culturali e azioni politiche, evidenziando differenze tra le due posizioni senza approfondimenti ulteriori.

Beh, dai. La destra un mondo dove la politica preferisce fare direttamente a meno della cultura può negarlo quanto vuole: ma solo la sinistra è capace di trasformare in politica ogni scelta culturale e in cultura ogni azione politica. E infatti l'altro giorno Pina Picierno, confondendo come da tradizione l'egemonia culturale con la propaganda politica, in che luogo ha scelto di annunciare l'alleanza tra il suo «Spazio Pubblico» e il movimento «Adesso» che si dedica soprattutto ai temi del lavoro? Ma alla Gam, la Galleria d'Arte Moderna di Milano! E proprio davanti al dipinto del Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Eh sì. I simboli sono importanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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