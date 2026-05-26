Ecodistrict | innovazione energetica e collaborazione pubblico-privato

Notizia in breve

La riqualificazione del parcheggio per mezzi pesanti in Via Mercalli, nell’area SPIP, è in fase avanzata di progettazione. L’intervento prevede interventi di miglioramento energetico e collaborazioni tra enti pubblici e privati. La zona, attualmente dedicata ai veicoli di grandi dimensioni, sarà oggetto di interventi per ottimizzare gli spazi e ridurre i consumi energetici. La progettazione è in corso da diversi mesi ed è prossima alla fase di attuazione.