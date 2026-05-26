Ecodistrict | innovazione energetica e collaborazione pubblico-privato
La riqualificazione del parcheggio per mezzi pesanti in Via Mercalli, nell’area SPIP, è in fase avanzata di progettazione. L’intervento prevede interventi di miglioramento energetico e collaborazioni tra enti pubblici e privati. La zona, attualmente dedicata ai veicoli di grandi dimensioni, sarà oggetto di interventi per ottimizzare gli spazi e ridurre i consumi energetici. La progettazione è in corso da diversi mesi ed è prossima alla fase di attuazione.
È in fase avanzata la progettazione della riqualificazione del parcheggio per mezzi pesanti situato in Via Mercalli, all'interno dell'area SPIP.L'intervento prevede la realizzazione di 32 stalli ad accesso gratuito, il rifacimento completo della sede stradale e l'installazione di una nuova. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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