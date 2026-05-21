Incertezza e caro materiali ma stiamo a galla col Pnrr | poi puntiamo su Piano Casa e partenariato pubblico-privato

L'edilizia nella provincia di Bergamo mostra segnali di resistenza, nonostante le difficoltà legate all’aumento dei costi dei materiali e alle incertezze di mercato. Le imprese locali continuano a operare grazie alle risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che sostengono alcuni progetti ancora in corso. La strategia include anche l’attenzione al Piano Casa e la promozione di partenariati tra pubblico e privato per favorire nuovi interventi e investimenti nel settore.

È un settore in salute quello dell’edilizia bergamasca che, nonostante le preoccupazioni date dall’incertezza a livello globale, può dire di aver gettato basi solide per guardare al futuro con maggiore ottimismo: la massa salari cresce, spinta dal recente adeguamento contrattuale, l’onda lunga del Pnrr continua a sostenere il lavoro delle imprese e le opportunità offerte dal Piano Casa potranno dare un nuovo boost a commesse e cantieri. “Ci sono diversi indicatori che ci fanno pensare in positivo – conferma il presidente di Ance Bergamo, Renato Guatterini – Il nostro territorio ha dimostrato di essere in grado di adattarsi, di essere competitivo, di avere un tessuto imprenditoriale forte: ci sono le condizioni per poter affrontare anche eventuali momenti poco felici”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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